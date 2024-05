Drammatiche inondazioni in Brasile, il bilancio sale a 113 morti e 140 dispersi

MeteoWeb

I residenti del Sud del Brasile, già colpiti da inondazioni drammatiche, si stanno preparando a ulteriori disagi dopo che forti temporali hanno colpito l’area nelle scorse ore e i meteorologi hanno avvertito che altri ne arriveranno durante il fine settimana. Il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno devastato parti dello Stato meridionale del Rio Grande do Sul è salito a 113, ha riferito l’agenzia di protezione civile dello stato, mentre il maltempo continua devastare la regione fino al vicino Uruguay.

Si prevede che la pioggia intensa continuerà in alcune parti del Centro e dell’Est dello Stato fino a domenica, con alcune aree che dovrebbero registrare 150 mm in quel periodo, ha reso noto l’istituto nazionale di meteorologia INMET. A Nord della capitale dello Stato, Porto Alegre, dovrebbero cadere 100 mm di pioggia in 24 ore.

Le tempeste hanno colpito più di 1,9 milioni di persone in Brasile e provocato centinaia di migliaia di sfollati, molti dei quali si trovano in rifugi temporanei. Risultano ancora disperse oltre 140 persone.

