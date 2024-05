L’eruzione record di Tonga non è stata innescata da ciò che pensavamo

MeteoWeb

Gli scienziati hanno proposto una spiegazione alternativa del motivo per cui l’eruzione vulcanica record di Tonga nel 2022 è stata così violenta: l’esplosione potrebbe essere stata innescata dal gas, invece che da una reazione tra magma e acqua come suggerito in precedenza.

La mega eruzione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha’apai

Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, un vulcano sottomarino nell’Oceano Pacifico meridionale, ha generato un’eruzione il 15 gennaio 2022, scatenando la tempesta di fulmini più intensa mai registrata e il primo mega-tsunami conosciuto dall’antichità. Precedenti ricerche avevano indicato che l’eruzione sottomarina era stata alimentata dalla fusione di due camere magmatiche, ma esattamente cosa abbia scatenato l’esplosione non è ancora chiaro.

Lo studio

“I modelli precedenti presumevano l’interazione magma-acqua di mare, ma le considerazioni sul trasferimento di calore mostrano che ciò è insostenibile e le prove dirette non sono fornite dai dati satellitari,” hanno spiegato i ricercatori in un nuovo studio, pubblicato sul Journal of Volcanology and Geothermal Research. Invece, hanno proseguito, le osservazioni batimetriche (profondità dell’acqua) e satellitari indicano un colossale accumulo di gas sotto un sigillo all’interno del vulcano che si è rotto improvvisamente il 15 gennaio dopo una serie di eruzioni minori tra il 19 dicembre 2021 e il 13 gennaio 2022.

Questo sigillo potrebbe essersi formato attraverso una reazione tra rocce vulcaniche e gas che risale dalle profondità del vulcano. “È ormai accertato che si verificano reazioni rapide tra il contenuto di anidride solforosa e cloruro di idrogeno dei gas magmatici per produrre minerali tra cui anidrite, quarzo e solfuri mentre si espandono dalla fonte alla superficie,” hanno sottolineato i ricercatori nello studio. “La loro formazione porta a un soffocamento dei percorsi del flusso e potenzialmente alla chiusura del flusso di gas attraverso il vulcano“.

Il “punto critico”

Il gas intrappolato all’interno del vulcano probabilmente si è accumulato per diversi mesi e poi ha raggiunto un “punto critico” quando la pressione ha finalmente rotto il sigillo e ha innescato un’esplosione, hanno spiegato i ricercatori. L’energia accumulata nel sottosuolo era così grande che ha scagliato una nube di cenere per 58 km nel cielo e ha creato un cratere profondo 850 metri e largo da 2 a 3 km.

L’eruzione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha’apai – che potrebbe essere stata ancora più potente dell’eruzione del Krakatoa del 1883 – si è alimentata facendo esplodere strati di roccia sempre più profondi e rilasciando gas a pressione sempre più elevata, entrando in uno stato fuori controllo, “supercritico“, hanno osservato i ricercatori. Alla fine l’eruzione si è placata quando il serbatoio del gas si svuotato e l’acqua di mare si è riversata nel cratere.

L’eruzione Pliniana di Tonga, violenta ed esplosiva

“Ciò a cui abbiamo assistito durante questo evento è stata un’eruzione pliniana,” ha evidenziato l’autore principale Richard Henley, professore onorario di fisica dei materiali presso l’Australian National University. “Questi sono i tipi a cui la maggior parte delle persone pensa quando immagina un vulcano in eruzione: molto intenso, violento e improvviso con colonne di cenere estremamente alte“.

Henley e colleghi hanno suggerito che i sigilli di gas potrebbero essere la chiave del motivo per cui la maggior parte, se non tutte, le eruzioni pliniane sono così esplosive. A differenza dei modelli precedenti che presumevano che l’eruzione fosse stata causata da una reazione tra magma e acqua di mare, le conclusioni del team implicano che la forza catastrofica dell’eruzione delle Tonga del 2022 fosse indipendente dal suo contesto oceanico.

“L’eruzione dell’Hunga ci ha aperto gli occhi,” ha affermato il coautore Cornel de Ronde, dell’Istituto di scienze geologiche e nucleari in Nuova Zelanda.

