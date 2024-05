False vaccinazioni anti-Covid: 24 condanne nel maxi processo a Ravenna

MeteoWeb

Durante la pandemia di Covid, a Marina di Ravenna era nato una sorta di laboratorio di falsi Green Pass, originati da vaccinazioni fasulle. Dall’inchiesta sull’attività di un medico di base locale, è nato un maxi processo sui falsi Green Pass. L’esito dell’udienza preliminare è di 24 condanne dagli 8 ai 12 mesi (tra cui quella di un consigliere comunale di Ravenna), 98 persone rinviate a giudizio, 17 prosciolte e altre che hanno patteggiato pene più lievi.

Le indagini erano scattate da una finta vaccinazione su una minore accompagnata dal padre appositamente a Marina di Ravenna da Belluno: era stata la madre dell’adolescente a presentare il primo esposto. Secondo quanto emerso e ampiamente confermato dal medico, le iniezioni del vaccino anti-Covid a molti degli indagati non erano state fatte oppure erano state somministrate in maniera estremamente diluita. La rete di falsi Green Pass toccava diverse città del Nord Italia. Il 67enne, medico di base e ginecologo, nato a Bologna ma da tempo residente nel Ravennate, in passato aveva già patteggiato due anni per falso e peculato.

