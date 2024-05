Festa della Geologia: il 18 e 19 maggio appuntamento a Equi Terme a Fivizzano

MeteoWeb

I prossimi sabato 18 e domenica 19 maggio a Equi Terme a Fivizzano (MS) si terrà la nuova edizione della Festa della Geologia: due giorni in cui la cittadina toscana diventa il borgo della geologia per tutti, in una full immersion di escursioni, laboratori, giochi scientifici, dimostrazioni, seminari, animazione per ragazzi e avventura. Ecco gli appuntamenti con i ricercatori dell’INGV per informare su aspetti scientifici delle Scienze della Terra ma anche educare ai rischi naturali.

Sabato 18 maggio 2024 | dalle 13:00 alle 14:00| Spazio aperto del Circolo La Posta, Equi Terme

SEMINARIO: Terremoto – Dalla penna al pennino. I terremoti prima del sismometro

>> Con. Stefano Solarino

I sismometri entrano nella dotazione degli osservatori geofisici già a partire dalla seconda metà dell’800, ma è solo dopo il 1960 che la tecnologia consente una registrazione efficiente e continua degli eventi sismici. Tuttavia i cataloghi sismici elencano terremoti avvenuti fino a più di 1000 anni fa.

Come sono state ricostruite le loro caratteristiche? Qual è il valore scientifico di questi dati? Cosa rappresentano nel quadro generale della sismicità nazionale e soprattutto della pericolosità sismica?

Domenica 19 maggio 2024 | dalle 15:00 alle 16:00 | Giardino della Buca della Geologia, Equi Terme

I Rischi naturali: giochiamo per conoscerli e imparare a proteggerci

Sfida sul tema dei rischi naturali con specifico riferimento a quello sismico e/o idrogeologico (alluvioni e frane) per famiglie con bambini fino agli 11 anni.

>> Con Giovanna Lucia Piangiamore in collaborazione con Valentina Casolini dell’Ordine Nazionale Geologi (CNG)

Un serious game a squadre che affronta il tema dei rischi naturali per riflettere insieme su come proteggersi e fare le giuste scelte per rischiare meno.

Tutto il programma della Festa della Geologia per professionisti, famiglie, escursionisti o semplici curiosi può essere scaricato qui:

Link: https://fiabeefrane.com/2024/03/27/festa-della-geologia-2024/

