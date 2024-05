Al via il Festival della Robotica, dalla chirurgia all’automotive

MeteoWeb

“Spero che questo Festival, un’occasione per avvicinare le persone al mondo della robotica, diventi una tradizione pisana perché esso è il risultato del sistema Pisa: una città di piccole dimensioni con tre atenei d’eccellenza, un grande ospedale e importanti centri di ricerca. Nonostante le altre tappe regionali, la nostra radice a Pisa è solidissima”. Lo ha detto il direttore scientifico Mauro Ferrari durante la cerimonia inaugurale del Festival della Robotica, in corso di svolgimento a Pisa fino al 26 maggio. La Stazione Leopolda ha fatto da cornice all’evento istituzionale della rassegna dedicata ai robot e all’intelligenza artificiale e al quale hanno partecipato il Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo e il sindaco di Pisa Michele Conti.

Dopo alcune anticipazioni all’Agrifiera di Pontasserchio, a Firenze e a Livorno, oggi il festival entra nel vivo. Nei tre giorni, sono previste esposizioni di robot e laboratori per bambini alla Stazione Leopolda, simulatori chirurgici e automobilistici agli Arsenali Repubblicani, convegni ai Navicelli e a Palazzo Blu e proiezioni cinematografiche al Cinema Arsenale.

“Siamo orgogliosi di questa nuova edizione che da Pisa guarda al nostro futuro – ha detto Conti – perché la robotica migliorerà la qualità della vita non solo della città ma di tutto il mondo, come dimostrano i passi in avanti fatti in moltissimi campi. Giornate di questo tipo aiutano a riflettere e far capire quanto Pisa sia grande a livello mondiale. La sfida dei prossimi anni è mettere al centro la città con tutto il suo sapere e la robotica può essere il modo per portare Pisa nel mondo”.

