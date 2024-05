Fukushima, concluso il 5° ciclo di rilascio di acque radioattive

MeteoWeb

Secondo quanto comunicato dal gestore dell’impianto, la Tokyo Electric Power Company Holdings (Tepco), si è concluso con successo anche il quinto ciclo di rilascio in mare delle acque radioattive dalla centrale nucleare di Fukushima Daiichi, gravemente danneggiata dal terremoto e dallo tsunami del marzo 2011 in Giappone. Nell’ultimo scarico, il primo del 2024, avviato lo scorso 19 aprile, Tepco ha rilasciato nell’oceano circa 7.800 tonnellate di acqua trattata, con un totale di circa 54.600 tonnellate pianificate per il rilascio nel corso dell’anno. Finora, secondo quanto confermato dal Ministero dell’Ambiente e ratificato dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), non sono stati riscontrati livelli anomali di trizio nelle acque.

