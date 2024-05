Galileo Festival della Scienza: domani space economy e life sciences

MeteoWeb

Dopo l’apertura odierna e la serata-evento sold-out con il maestro Premio Oscar Nicola Piovani, il Galileo Festival della Scienza e dell’Innovazione di Padova entrerà nel vivo, domani, con un venerdì ricco di incontri che esploreranno le nuove frontiere dell’innovazione, la space economy, le life sciences e i processi per innovare.

Tra gli eventi da non perdere, domani mattina alle 11.30 al Caffé Pedrocchi parleranno delle prossime frontiere dello spazio il membro della riserva astronauti dell’ESA e ingegnere spaziale di Thales Alenia Space Anthea Comellini e la scienziata e ingegnera spaziale Amalia Ercoli Finzi. Nel pomeriggio, alle 14.30 sempre al Pedrocchi, spazio ad un approfondimento sulle potenzialità dei computer quantistici e dei sistemi di supercalcolo, con la partecipazione di Simone Ungaro (Leonardo) e Antonio Navarra (Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici) che ne presenteranno le applicazioni industriali dalla cybersecurity al clima. A seguire il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia verrà intervistato a proposito delle sfide dell’innovazione per il Veneto e l’Italia.

In tema di space economy, invece, alle 15.00 al Palazzo della Salute spazio ad un confronto su quel mondo di tecnologie e di imprese che stanno rivoluzionando l’economia dietro e sulla Luna, a cui parteciperanno Marco Biagioni, (Avio), Massimo Claudio Comparini (Thales Alenia Space), Mario Cosmo (ASI) e il Colonnello Luigi Riggio (COMINT). Al centro della discussione alle 16.30 a Palazzo della Salute anche la missione AX3, prima missione spaziale privata, sostenuta dall’Aeronautica Militare, a cui hanno partecipato alcune aziende italiane e l’Agenzia Spaziale Italiana. Di questo dialogheranno Alessio Grasso (Dallara Automobili), Corinna Sperandini (Spacewear) e Riccardo Ceccarelli (Mentaleconomy).

Alle 18.00 alla Sala Petrarca del Multisala Pio X interverrà il filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti a proposito della condizione dell’uomo nell’età della tecnologia, mentre al Pedrocchi il vincitore del Premio Green Book 2024 Gianluca Lentini con “La Groenlandia non era tutta verde” (Egea) dialogherà con Davide Bollati (Davines) sul cambiamento climatico.

Passando agli appuntamenti serali, poi, alle 21.00 al Pedrocchi parleranno di orizzonti dell’intelligenza artificiale Daniele Pucci (IIT), Fabio Puglia (Oversonic Robotics), e Paolo Traverso (Fondazione Bruno Kessler); mentre a Palazzo Moroni si parlerà dell’Einstein Telescope e della candidatura italiana per ospitarlo in Sardegna con Roberto Ragazzoni (INAF), Antonio Zoccoli (INFN), e Marco Tavani (già Presidente dell’INAF). Sempre alle 21.00 alla Scuola della Carità focus sulle future prospettive della terapia genica con il direttore dell’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica Luigi Naldini. Oltre a questo e ad altri due momenti di approfondimento promossi dai relatori di Telethon, il Galileo Festival sostiene la raccolta fondi della Fondazione, con i volontari di Telethon che saranno presenti dal 3 al 5 maggio per mettere a terra la campagna “Io per lei” che celebra le mamme dei bambini con una malattia genetica rara e supporta la ricerca contro queste patologie. Il Festival continua con la ricca giornata di sabato e con gli eventi di chiusura la domenica.

