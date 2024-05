Il viaggio di “Genie”: lo Squalo Seta percorre oltre 27.000 km nell’Oceano Pacifico

MeteoWeb

Attraversare oltre 27.000 chilometri di Oceano Pacifico non è impresa da poco, tanto meno per uno squalo seta della specie Carcharhinus falciformis di appena un metro e mezzo di lunghezza. Questo straordinario viaggio, il più lungo mai documentato per questa specie, ha sorpreso e affascinato i ricercatori della Charles Darwin Foundation (CDF), in collaborazione con il Guy Harvey Research Institute (GHRI), il Save Our Seas Foundation Shark Research Center (SOSF-SRC) presso la Nova Southeastern University in Florida, e il Galapagos National Park Directorate (GNPD). La loro ricerca è stata recentemente pubblicata sul Journal of Fish Biology.

Il viaggio di “Genie”

Lo squalo seta adulto, soprannominato “Genie” in onore della defunta ecologista degli squali, la dottoressa Eugenie Clark, è stato dotato di un trasmettitore satellitare nel luglio 2021. Questo dispositivo, montato su una pinna vicino a Wolf Island, a nord della Riserva Marina delle Galapagos, ha permesso ai ricercatori di seguire il suo movimento per 546 giorni. Durante questo periodo, Genie ha coperto più di 27.666 chilometri, un percorso equivalente ad attraversare gli Stati Uniti da costa a costa circa quattro volte.

Genie ha effettuato due significative migrazioni verso ovest, avvicinandosi alle Hawaii e percorrendo fino a 4.755 chilometri dal sito di etichettatura, avventurandosi nelle acque internazionali. Queste aree sono caratterizzate da una forte pressione di pesca e una regolamentazione minima, rendendo il viaggio ancora più straordinario.

Un record spezzato

Il viaggio di Genie ha infranto il precedente record di movimento degli squali seta di quasi sei volte, dimostrando la vasta area di utilizzo dell’oceano aperto da parte di questi animali. Questa scoperta sottolinea l’urgente necessità di stabilire regolamenti per la conservazione della biodiversità oceanica al di là delle giurisdizioni nazionali.

Il dottor Pelayo Salinas de León, autore principale dello studio e co-investigatore principale del progetto sull’ecologia degli squali presso la Fondazione Charles Darwin, ha dichiarato: “Comprendere i percorsi migratori degli squali seta e di altri squali pelagici minacciati è fondamentale per sviluppare strategie di gestione efficaci. Gli squali vagano per gli oceani del mondo da centinaia di milioni di anni, e i confini che noi esseri umani abbiamo stabilito su carta non significano nulla per loro.”

Vulnerabilità e conservazione

Gli squali seta sono particolarmente vulnerabili alla pesca eccessiva a causa della loro crescita lenta, della maturità tardiva e dell’elevata domanda nel commercio globale di pinne di squalo. Classificati come vulnerabili nella Lista Rossa delle specie minacciate dell’IUCN, questi squali sono tra i più frequentemente catturati sia nella pesca artigianale che in quella industriale. La loro conservazione rappresenta una priorità per la CDF e altre organizzazioni.

Sorprendentemente, più del 99% delle volte in cui Genie è stato rintracciato, si trovava in acque internazionali a ovest e a sud, molto al di fuori della zona economica esclusiva dell’Ecuador intorno alle Isole Galapagos. Questo mette in evidenza la necessità di una cooperazione internazionale per proteggere questi squali oceanici migratori.

Le dichiarazioni dell’esperto

“Ottenere tracce di squali con una buona risoluzione della posizione per oltre un anno è, nella migliore delle ipotesi, difficile,” ha spiegato il coautore Dr. Mahmood Shivji del SOSF-SRC e GHRI. “In questo caso, siamo stati in grado di monitorare Genie per un anno e mezzo, rivelando percorsi di viaggio ripetuti e inaspettatamente coerenti su enormi distanze. Questa scoperta è un invito all’azione per tutti i soggetti coinvolti nella conservazione marina e nella gestione della pesca affinché lavorino insieme per proteggere queste specie iconiche e gli ecosistemi oceanici in cui vivono.”

