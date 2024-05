Fiumi di grandine nei Paesi Bassi, caos a Buitenpost | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Pesante ondata di maltempo ieri nei Paesi Bassi, in particolare in Frisia: una violenta e intensa grandinata ha colpito Buitenpost, provocando danni e disagi. Le intense precipitazioni hanno raggiunto i 25-30 cm d’altezza in alcuni punti, ha riferito l’ufficio di sicurezza locale Veiligheidsregio Fryslân.

L’intera provincia è stata colpita dalla grandine, che in alcuni punti ha causato strade scivolose. In alcune case sono arrivate grandi quantità di grandine persino dal water. Anche Lauwersoog, a circa 30 km a Nord di Buitenpost, ha registrato. Secondo RTL Nieuws le abbondanti precipitazioni hanno causato inondazioni anche a Noordwijk. Strade e tunnel erano sott’acqua e parte del soffitto della chiesa Sint Victorkerk a Noordwijkerhout è crollata.

Omroep West ha riferito che a Noorden, un fulmine ha colpito una casa provocando un incendio. Inoltre ha causato una breve interruzione della corrente elettrica in tutto il centro abitato.

Violenta grandinata nei Paesi Bassi, le immagini da Buitenpost

