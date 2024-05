Guerra Ucraina, attacco con i droni alla raffineria di Ryazan in Russia

MeteoWeb

Un incendio è scoppiato nella notte in una raffineria di petrolio a Ryazan, nell’omonima regione russa, in seguito ad un attacco con droni: lo riporta il media russo Baza vicino ai servizi di sicurezza di Mosca. Allo stesso tempo, il governatore della regione di Voronezh, Oleksandr Gusev, ha reso noto che le difese aeree hanno abbattuto un drone nella regione. Secondo testimoni oculari, l’attacco alla raffineria è avvenuto intorno alle tre del mattino ora locale (le 2:00 in Italia).

Il governatore della regione di Ryazan, Pavlo Malkov, ha reso noto su Telegram che un drone è stato abbattuto, senza menzionare la raffineria. Da parte sua, Gusev ha spiegato che i detriti del drone abbattuto hanno danneggiato un edificio in costruzione senza provocare feriti o vittime.

