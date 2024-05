Altro incidente per Boeing: aereo della FedEx Airlines costretto ad atterrare senza ruote anteriori | VIDEO

MeteoWeb

Questa mattina, un aereo cargo della FedEx Airlines è stato costretto ad atterrare in Turchia senza l’uso del carrello di atterraggio anteriore, ha riferito il Ministero dei Trasporti turco. Il volo Fedex Express 6268, un Boeing 767, stava volando dall’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle all’aeroporto di Istanbul quando ha informato la torre di controllo del traffico turca che il suo carrello di atterraggio non si era aperto. Le squadre di soccorso e dei Vigili del Fuoco dell’aeroporto hanno preparato la pista e la torre ha dato istruzioni all’equipaggio dell’aereo di procedere con l’atterraggio.

Il video dell’atterraggio, ottenuto da Reuters, mostrava scintille e fumo provenienti dalla parte anteriore dell’aereo mentre sfrecciava lungo la pista prima di fermarsi. Successivamente l’aereo è stato cosparso di schiuma antincendio. Nessuno è rimasto ferito, ha riferito il Ministero.

Il video dell’atterraggio mostra che le ruote anteriori erano inizialmente dispiegate ma sembravano non bloccarsi in posizione. Non sono state utilizzate durante l’atterraggio poiché il corpo dell’aereo è entrato in contatto con la pista. Il velivolo è riuscito a rimanere sulla pista durante l’atterraggio.

La pista è stata temporaneamente chiusa al traffico aereo, ma il traffico sulle altre piste è continuato senza alcuna interruzione, ha riferito l’operatore aeroportuale IGA, secondo quanto riferito a Reuters.

Le autorità stanno indagando sull’incidente, ha detto un funzionario del Ministero dei Trasporti turco, senza fornire spiegazioni sui motivi del guasto. Il Boeing 767 è un aereo cargo di quasi 10 anni. È uno degli aerei cargo più comuni e utilizza un modello risalente agli anni ’80. FedEX ha dichiarato a Reuters che si sta coordinando con l’indagine e che “fornirà ulteriori informazioni non appena saranno disponibili”.

Boeing rimane sotto un intenso esame da parte dei media dopo una serie di incidenti con i suoi aerei avvenuti negli ultimi mesi.

