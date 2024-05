La Francia testa un missile con capacità nucleare

MeteoWeb

In un clima di crescente tensione internazionale, la Francia ha condotto con successo il primo test di lancio della versione rinnovata del suo missile aria-terra a medio raggio con capacità nucleare, l’ASMPA-R. Questo sviluppo significativo nella capacità di difesa francese è stato annunciato dal ministro della Difesa, Sébastien Lecornu, tramite un post su X (precedentemente noto come Twitter). Lecornu ha sottolineato che l’operazione “era prevista da tempo“, ma il contesto geopolitico attuale conferisce a questo test un’importanza particolare.

Il Test del Missile ASMPA-R

Il missile nucleare ASMPA-R (Air-Sol Moyenne Portée Amélioré-Renové) è progettato per essere lanciato da un aereo da caccia Rafale, uno dei più avanzati velivoli militari in dotazione alle forze aeree della Francia. Questo missile rappresenta un miglioramento significativo rispetto alla versione precedente, con capacità di penetrazione e precisione avanzate, che lo rendono un componente cruciale della deterrenza nucleare francese.

Il test di lancio ha avuto luogo in un momento di particolare attenzione internazionale, soprattutto a causa dell’annuncio di Mosca relativo all’avvio di esercitazioni nucleari nel suo distretto militare meridionale. Queste esercitazioni si estendono fino ai territori ucraini occupati, in una chiara dimostrazione di forza e di avvertimento non solo per l’Ucraina, ma anche per i suoi alleati occidentali, inclusa la Francia.

Un messaggio a Macron e all’Occidente

La tempistica del test francese appare strettamente legata agli sviluppi recenti in Russia. Solo un giorno prima, Mosca aveva dichiarato l’inizio delle sue esercitazioni nucleari, un’azione percepita come una risposta diretta alle recenti dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron. Macron, infatti, non ha escluso l’invio di truppe francesi in Ucraina, un gesto che segnerebbe un’escalation significativa nell’impegno occidentale nel conflitto.

La decisione di testare l’ASMPA-R in questo frangente sembra quindi avere un duplice scopo: da un lato, mostrare la continua modernizzazione e prontezza delle forze armate francesi; dall’altro, inviare un chiaro messaggio di deterrenza a Mosca. È un gioco di muscoli che si svolge sullo sfondo della guerra in Ucraina, dove la Francia, insieme ad altri paesi NATO, ha fornito supporto militare e umanitario.

Il Ruolo della Francia nella NATO e la deterrenza nucleare

La Francia mantiene una posizione unica all’interno della NATO. Sebbene faccia parte dell’alleanza, Parigi ha sempre sottolineato l’importanza della sua indipendenza strategica, soprattutto per quanto riguarda la deterrenza nucleare. Il programma nucleare francese è uno dei pilastri della sua politica di difesa, e la modernizzazione del suo arsenale è vista come essenziale per mantenere la credibilità della sua forza di dissuasione.

Il test dell’ASMPA-R si inserisce in questa strategia di lungo termine, volta a garantire che la Francia possa rispondere a qualsiasi minaccia con un arsenale nucleare moderno ed efficace. L’aggiornamento dei missili aria-terra è solo una parte di un più ampio programma di modernizzazione che include anche sottomarini nucleari e altre piattaforme di lancio.

