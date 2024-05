La “porta verso gli inferi” cresce ogni anno in modo impressionante

MeteoWeb

Il megacrollo di Batagay – una depressione larga 990 metri nel permafrost dell’Estremo Oriente russo – sta “crescendo attivamente” in modo massiccio ogni anno, hanno scoperto gli scienziati.

La “porta per gli inferi”

Secondo un nuovo studio, la “porta per gli inferi“, un enorme cratere nel permafrost della Siberia, cresce di 35 milioni di piedi cubi (1 milione di metri cubi) ogni anno man mano che il terreno ghiacciato si scioglie.

Il cratere, ufficialmente conosciuto come Batagay (scritto anche Batagaika) o megaslump, presenta una parete rocciosa arrotondata che fu avvistata per la prima volta su immagini satellitari nel 1991 dopo che una sezione di collina crollò negli Yana Uplands della Yakutia settentrionale in Russia. Questo crollo ha esposto strati di permafrost all’interno della restante parte della collina che sono rimasti congelati per oltre 650.000 anni : il permafrost più antico della Siberia e il secondo più antico del mondo.

Una nuova ricerca suggerisce che la parete rocciosa del megacrollo di Batagay, o headwall, si sta ritirando a una velocità di 40 piedi (12 metri) all’anno a causa del disgelo del permafrost. Anche la sezione crollata del fianco della collina, che è caduta a 180 piedi (55 m) sotto la testata del muro, si sta sciogliendo rapidamente e di conseguenza sta affondando.

La nuova ricerca

Una nuova ricerca suggerisce che il cratere Batagay, o megaslump, in Siberia sta crescendo in modo impressionante ogni anno.(Credito immagine: Padi Prints / Troy TV Stock tramite Alamy)

“Le caratteristiche del rapido disgelo del permafrost sono diffuse e si osserva un aumento nel terreno del permafrost artico e sub-artico ricco di ghiaccio“, ha scritto il gruppo di ricerca in uno studio, pubblicato online il 31 marzo sulla rivista Geomorphology. Tuttavia, la quantità di ghiaccio e sedimenti persi dal megacrollo di Batagay è “eccezionalmente elevata” a causa della vastità della depressione, che si estendeva per 3.250 piedi (990 m) di larghezza nel 2023.

Nel 2014 il megacrollo misurava 790 m (2.600 piedi) di larghezza, il che significa che è cresciuto di 200 m (660 piedi) in meno di 10 anni. I ricercatori sapevano già che stava crescendo , ma questa è la prima volta che quantificano il volume di fusione che fuoriesce dal cratere. Lo hanno fatto esaminando immagini satellitari, misurazioni sul campo e dati provenienti da test di laboratorio su campioni di Batagay.

I risultati hanno indicato che una regione di ghiaccio e sedimenti equivalente a più di 14 Grandi Piramidi di Giza si è sciolta a seguito del megacrollo da quando è crollato. Il tasso di scioglimento è rimasto relativamente stabile negli ultimi dieci anni, verificandosi principalmente lungo la testata dei bordi occidentale, meridionale e sud-orientale del cratere.

