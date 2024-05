Lazio, maltempo abbatte pali telefonici: telefoni muti a Sant’Elia Fiumerapido

MeteoWeb

Il maltempo che oggi sferza l’Italia non sta risparmiando neanche il Lazio. Nel pomeriggio, proprio a causa del meteo avverso, sono caduti due pali della linea telefonica Telecom a Sant’Elia Fiumerapido, nel sud della provincia di Frosinone. Risultato: telefoni muti. Non ci sono stati feriti ma via Sferracavallo, la strada di collegamento con Cassino, al momento è chiusa al traffico dal Km 49 al Km 59 e le linee telefoniche di parte del Comune sono interrotte. Sul posto sta operando la Polizia locale con il comandante dei Carabinieri di Sant’Elia Fiumerapido ed il personale tecnico di Telecom Italia.

