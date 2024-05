Lo smog di Milano uccide 1600 persone all’anno

MeteoWeb

Mentre la città si affaccia sui suoi balconi grigi e osserva impotente il fumo delle automobili salire verso il cielo, emergono cifre sconcertanti: 1600 vite spezzate ogni anno a causa dello smog. Uno studio epidemiologico ha gettato luce su questa tragedia silenziosa, sottolineando l’impatto devastante dell’inquinamento atmosferico sulla salute dei milanesi.

La situazione allarmante dello Smog a Milano

Il sindaco Giuseppe Sala, conscio della gravità della situazione, si è pronunciato con fermezza: “Non vogliamo mettere le auto al rogo, ma dobbiamo agire con determinazione per ridurre il traffico e salvare vite umane“. Le sue parole, pronunciate a margine di un evento in città, risuonano come un grido d’allarme in una Milano soffocata dal fumo delle sue stesse arterie stradali.

La lotta contro lo smog è diventata una battaglia quotidiana per l’amministrazione comunale, costretta a confrontarsi con le critiche e le resistenze di coloro che vedono nella riduzione del traffico una minaccia alla propria comodità. Tuttavia, Sala è determinato a perseguire una politica urbana che metta al centro la salute e il benessere dei cittadini, anche a costo di scontrarsi con interessi consolidati.

Una delle proposte più audaci del sindaco riguarda il divieto degli impianti di riscaldamento a gasolio. “Stiamo lavorando per presentare nuovamente questa proposta alla commissione europea“, ha dichiarato Sala, “e auspichiamo che questa volta venga accolta con il rispetto e l’attenzione che merita“. La sfida di rendere Milano una città più pulita e vivibile passa anche attraverso la transizione verso fonti di energia più sostenibili e rispettose dell’ambiente.

