La Luna dei Fiori ruba la scena, accanto brillerà una stella luminosa supergigante

Nella notte del 23 maggio, gli appassionati di astronomia e semplici osservatori del cielo avranno l’opportunità di assistere a uno spettacolo celeste straordinario: la Luna dei Fiori, piena e luminosa, si ergerà maestosa accanto alla luminosa stella Antares. Questo affascinante evento cosmico sarà visibile anche nelle notti del 22 e 24 maggio, offrendo così più occasioni per ammirare la bellezza del nostro satellite naturale in compagnia di una delle stelle più splendenti del cielo notturno.

Origine del nome “Luna dei Fiori”

Il nome “Luna dei Fiori” ha radici profonde nella tradizione e nella natura. Secondo Timeanddate.com, questo appellativo deriva dalla profusione di fiori che sbocciano nel mese di maggio nell’emisfero settentrionale. Altri nomi tradizionali per la luna piena di maggio includono “Luna del Latte”, “Luna delle Madri”, “Luna Luminosa”, “Luna della Lepre” e “Luna dell’Erba”. Tra le popolazioni indigene Anishinaabe, o Ojibwe, della regione dei Grandi Laghi, è conosciuta come “Nimebine Giizis”.

Momenti migliori per l’osservazione della Luna dei Fiori

La Luna dei Fiori sarà piena alle 15:53 ora italiana del 23 maggio, offrendo quindi la possibilità di ammirarla nelle serate dal 22 al 24 maggio. Oggi la Luna sorgerà poco prima del tramonto, illuminando il cielo serale con la sua brillantezza crescente. Domani farà la sua comparsa circa 50 minuti dopo il tramonto, emergendo in un cielo quasi completamente oscuro. Per godere al meglio di questi spettacoli, si consiglia di controllare gli orari di alba e tramonto della luna nella propria località e di trovare un luogo con una vista libera sull’orizzonte orientale.

La luminosa stella Antares

La notte del 23 maggio, oltre alla Luna, gli osservatori potranno ammirare la stella Antares, la più luminosa della costellazione dello Scorpione. Antares, una supergigante rossa, si troverà in basso a sinistra rispetto alla Luna Piena, facilmente riconoscibile per la sua distintiva sfumatura rossastra. Utilizzando un binocolo per l’osservazione delle stelle o un piccolo telescopio, questa stella apparirà ancora più impressionante, evidenziando la sua intensa luminosità e il suo colore caratteristico. È una delle poche stelle molto luminose che la Luna incontra nel suo percorso orbitale, rendendo questo evento ancora più speciale per gli appassionati del cielo notturno.

Prossimi eventi celesti

Dopo la Luna dei Fiori, il prossimo appuntamento con una luna piena sarà il 22 giugno, con la Luna delle Fragole. Questo evento segnerà la prima Luna Piena dell’estate nell’emisfero settentrionale e dell’inverno nell’emisfero meridionale, avvenendo dopo il solstizio d’estate del 2024.

