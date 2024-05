Maltempo, il Concertone del 1° Maggio non parte causa pioggia: blackout sul palco

MeteoWeb

Il maltempo sta rovinando il 1° Maggio in gran parte d’Italia e influisce anche sul Concertone a Roma. A causa della pioggia che ha creato problemi tecnici, il Concertone non è iniziato come da programma: la prima esibizione, infatti, che spetta ai Bloom capitanati da Giusy Ferreri, non è iniziata. “Sta piovendo un tantino, possiamo solo attendere, i tecnici stanno cercando di risolvere, ma il problema è più grave di quello che sembrava all’inizio“, spiega Ermal Meta, musicista prestato a conduttore, dopo alcuni minuti di blackout.

Quest’anno, il Concertone del 1° Maggio ha lasciato la tradizionale Piazza di San Giovanni (dove sono in corso lavori in vista del Giubileo) per trasferirsi al Circo Massimo. L’antica arena romana va lentamente riempiendosi, anche per colpa della pioggia che da questa mattina cade sulla città.

