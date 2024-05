Maltempo Emilia Romagna, alluvione tra Modena e Bologna: situazione drammatica | LIVE

MeteoWeb

Sta degenerando in un’alluvione il violento nubifragio che dal pomeriggio imperversa nel cuore dell’Emilia Romagna, tra Modena e Bologna: gli accumuli pluviometrici sono davvero spaventosi con 161mm di pioggia già caduti a Formica Nord, 141mm a Formica Sud, 105mm a Garofano (Savignano), 90mm a Mulino, 87mm a Marano sul Panaro, 75mm a Monteveglio Abbazia, 71mm a Spilamberto, 68mm a Ponzano (Monte San Pietro), 56mm a Sant Agata Bolognese, 48mm a Castelvetro di Modena, 40mm a Calcara.

Situazione drammatica a Vignola, dove il sottopassaggio tra l’autostazione degli autobus e il Conad è totalmente allagato. Il Samoggia ha superato la soglia rossa a Bazzano di oltre mezzo metro: estese inondazioni in corso a Valsamoggia. Il Rio d’Orzo aveva già straripato a Savignano sul Panaro. Allagamenti anche a Marano. La situazione è molto preoccupante perchè, come possiamo osservare dal radar, sta continuando a diluviare in modo incessante:

Se il temporale persisterà ancora, nella notte sarà un disastro.

Scuole chiuse nel Comune di Vignola a seguito del nubifragio. “Visto l’anomalo ed inaspettato evento atmosferico che ha interessato nel pomeriggio e nella serata le nostre zone – si legge in una nota del Comune – l’Amministrazione di Vignola ha deciso, in via precauzionale, di chiudere le scuole del territorio (nidi, scuole materne, scuole elementari, scuole medie e istituti superiori) nella giornata di martedì 21 maggio”. “Dalle prime verifiche, nelle sedi delle scuole, al momento, sono stati riscontrati danni circoscritti ad alcuni punti degli edifici, ma vista l’incertezza sull’andamento di un fenomeno atmosferico che non era stato preannunciato nella sua virulenza, è stato deciso comunque di tenere chiuse le aule in modo da poter effettuare verifiche più approfondite nella mattinata di martedì”, conclude la nota.

