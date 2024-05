Maltempo Emilia Romagna, temporale stazionario nel Modenese: allagamenti e rii esondati | FOTO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo varie zone dell’Emilia Romagna. La situazione più critica si registra nel Modenese, dove un intenso temporale è stazionario da più di 3 ore nella zona compresa tra Vignola, Formica e Marano sul Panaro, scaricando piogge intense che stanno determinando esondazioni e allagamenti. Nell’area si registrano punte di 90-100mm di pioggia: 99mm a Formica, 87mm a Savignano, 69mm a Marano sul Panaro, 59mm a Mulino, 50mm a Spilamberto.

A seguito delle forti piogge, è esondato il Rio d’Orzo a Savignano sul Panaro. Allagamenti si registrano anche a Marano e Vignola: sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco. A Vignola, è stato completamente allagato il sottopassaggio tra l’autostazione degli autobus e il Conad.

