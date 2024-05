Maltempo, esplodono forti temporali al Nord: nubifragi e grandinate in Piemonte, allerta meteo in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto

MeteoWeb

Ci risiamo. Come ieri, come avant’ieri, come quasi tutti i giorni in quest’incredibile mese di maggio di piogge record e fenomeni meteo estremi. Il Piemonte è nuovamente sugli scudi per il forte maltempo in atto: nubifragi e grandinate stanno colpendo gran parte della Regione, con forti temporali esplosi in tarda mattinata e ormai estesi a quasi tutto il territorio piemontese.

Tra le località più colpite spicca La Loggia (Torino), dove s’è verificata una violentissima grandinata. Situazione analoga a Villastellone, sempre nel torinese (vedi foto e video a corredo dell’articolo).

Maltempo Piemonte, violentissimo nubifragio con grandine a La Loggia (Torino): le immagini in diretta

Ma i temporali stanno colpendo anche Liguria e Valle d’Aosta, in modo localmente molto intenso, con nubifragi fino a 50mm nelle ultime due ore, e forti grandinate. Le immagini dei satelliti meteo animati evidenziano chiaramente come questi fenomeni estremi si stiano muovendo rapidamente verso est: nel pomeriggio colpiranno Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Trentino Alto Adige con forti grandinate e bombe d’acqua. Massima allerta.

