Maltempo Francia, inondazioni e grandine abbondante a Fouchécourt | FOTO e VIDEO

Anche la Francia, come l’Italia, fa i conti con forti temporali localizzati, in grado di provocare criticità in poco tempo. Intorno alle 15 di oggi, venerdì 24 maggio, un violento temporale ha colpito un’area molto localizzata nella zona di Fouchécourt e Venisey, nel Dipartimento dell’Alta Saona, nella regione Borgogna-Franca Contea. “Nell’arco di 20 minuti sono caduti più di 26mm d’acqua. È arrivato davvero all’improvviso!”, testimonia Romain Henriot, contadino di Fouchécourt. Gli appezzamenti agricoli sono stati duramente colpiti da quest’acqua abbondante, seguita dalla grandine. “Le strade erano interrotte“, dice un altro abitante di Fouchécourt, dove l’acqua è entrata in alcune case. Quattordici case sono state colpite dalle inondazioni. La strada principale del villaggio è stata interrotta dalla Polizia.

“Nel 2013 abbiamo già avuto questo tipo di alluvioni”, aggiunge Romain Henriot. Il villaggio è stato infatti investito da un torrente di fango. 11 anni fa sono caduti 95 millimetri di pioggia.

Temporale localizzato in Francia, inondazioni a Fouchécourt

A Montureux-et-Prantigny, grandinate si sono abbattute sul villaggio senza provocare danni alle abitazioni. Il fenomeno, localizzato, ha generato grandine abbondante e fino a 30mm di pioggia nell’arco di 20 minuti, determinando notevoli deflussi in aree urbane o agricole. La grandine ha avuto gravi impatti sulle colture dell’area.

A Venisey, l’hangar del gruppo agricolo Gaec Laprevôte è stato allagato. “Le mucche avevano i piedi nell’acqua, abbiamo potuto sistemarle in sicurezza”, dice Gaëtan Laprêvote. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Jussey, Passavant, Saint-Rémy e una squadra nautica. Sono stati registrati una decina di interventi.

Inondazioni a Fouchécourt, nell'Alta Saona

