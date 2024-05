Maltempo Lombardia, nubifragio nel Pavese: donna bloccata in auto da uno smottamento

MeteoWeb

L’ondata di maltempo entra nel vivo al Nord, provocando forti piogge e allagamenti nel Modenese, dove si rischia l’alluvione, e forti temporali in diverse altre regioni. Piogge e temporali sono in corso in quasi tutta la Lombardia, dove è stata diramata l’allerta meteo rossa. Nel primo pomeriggio, un nubifragio si è abbattuto su parte dell’Oltrepò Pavese, causando danni e numerosi disagi.

I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per mettere in salvo una donna di 74 anni, che era rimasta bloccata sulla sua auto in una strada nel territorio comunale di Zavattarello (Pavia), invasa dall’acqua e dal fango in seguito ad uno smottamento. La 74enne ha chiamato il 112. L’anziana è stata fatta scendere dall’auto: per lei, fortunatamente, nessuna conseguenza fisica, a parte la comprensibile paura. I tecnici della comunità montana e la Protezione Civile sono intervenuti per rimuovere sassi, detriti e fango dalla strada e consentire la ripresa della circolazione.

Problemi si sono registrati anche in altre aree collinari dell’Oltrepò Pavese, in particolare nella zona di Golferenzo e Volpara: acqua e fango hanno invaso le strade e anche alcuni vigneti.

