Maltempo Lombardia: 10 persone isolate per crollo ponti sul torrente Trobbia | VIDEO

A causa del maltempo, un albero è caduto in via Solari a Milano, causando l’interruzione di un tratto della linea del tram 14, sostituito da Atm con un bus. Nessuna persona è rimasta ferita, fanno sapere i Vigili del Fuoco, che sono al lavoro “per ripristinare le condizioni di normalità”.

Nel frattempo, proseguono le operazioni di soccorso nei comuni di Bellinzago e Gessate colpiti dall’esondazione. Numerose idrovore, sia dei Vigili del Fuoco che della Protezione Civile, sono state dispiegate sul posto per svuotare scantinati e rimesse. I Vigili del Fuoco sono giunti da diversi comandi lombardi per supportare il lavoro dei colleghi del comando di Milano. Per coordinare le operazioni, l’unità di comando locale è stata trasferita nella palestra comunale di Bellinzago, da dove vengono pianificate e gestite le attività di soccorso.

Funzionari tecnici dei Vigili del Fuoco stanno effettuando diversi sopralluoghi nelle aree più colpite “per valutare le criticità e intervenire di conseguenza“. Tra i danni maggiori causati dall’alluvione, i pompieri segnalano il crollo di due ponti sul torrente Trobbia nel comune di Cambiago, nel Milanese. A causa di questi crolli – fanno sapere – un maneggio e una decina di residenti “sono attualmente difficilmente raggiungibili”. Per garantire l’accesso alla frazione e i servizi essenziali a queste persone e agli animali, si è tenuto un vertice in comune “per pianificare le operazioni contingenti e garantire il supporto necessario”.

Da ieri, i Vigili del Fuoco hanno portato a termine oltre 1.300 interventi a causa del maltempo in Veneto e Lombardia. Al momento nelle due regioni il dispositivo di soccorso conta più di 400 unità. Nel video, prosciugamenti a Gessate (MI), nella zona di Villa Fornaci.

