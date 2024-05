Maltempo Lombardia, cede ponte: uomo trascinato via da torrente a Cantù

MeteoWeb

Dal tardo pomeriggio a Cantù, in provincia di Como, sono in corso le ricerche di un uomo caduto in un torrente in piena e trascinato via dalla corrente. Secondo le testimonianze, l’uomo, un 66enne, si trovava con due persone su un ponticello sul torrente Serenza che ha ceduto improvvisamente. Gli altri due sono riusciti a uscire dall’acqua, mentre il terzo è stato inghiottito e trascinato via e risulta disperso.

Il ponticello è in parte in ferro e in parte in muratura ed è stato realizzato pochi mesi fa, quando sono state costruite in zona delle vasche di laminazione per evitare allagamenti a valle.

Nel punto dove è avvenuto il tragico incidente il torrente si chiama roggia Galliano, corso d’acqua che alcuni chilometri più a sud si getta nel fiume Seveso. In zona, poco dietro all’ospedale di Cantù, stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco, con il Soccorso Alpino Fluviale, oltre alle ambulanze e all’automedica. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco che, dopo avere percorso più volte il corso del torrente, è rientrato alla base.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.