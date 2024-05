Maltempo a Milano, il livello del Lambro continua a preoccupare

MeteoWeb

Dopo una giornata e una notte di maltempo, sia a Milano che in provincia, il livello dell’acqua è diminuito e molte zone stanno registrando un miglioramento della situazione. Tuttavia, preoccupa ancora il livello del fiume Lambro, che si trova appena al di sotto dei livelli di emergenza nella città lombarda. La Polizia Locale ha precisato che in città è stata riaperta via Feltre intorno alle 7 del mattino, ma nel quartiere di Ponte Lambro il fiume continua a essere poco al di sotto dei limiti critici. Secondo le previsioni meteo, dovrebbe esserci una finestra di tempo per far diminuire ulteriormente il livello dell’acqua, ma si teme un peggioramento delle condizioni nelle ore serali.

Dagli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Milano, effettuati dalle 8 di ieri mattina con una trentina di interventi anche durante la notte, sono stati superati i 200 nella metropoli e nell’hinterland, con un’attenzione particolare ai quartieri di Ponte Lambro in città e a Gessate e Bellinzago Lombardo in provincia, che sono stati tra i luoghi più colpiti dall’ondata di maltempo. A Bellinzago Lombardo, ad esempio, le scuole sono chiuse oggi e, sebbene l’acqua stia diminuendo, lo fa lentamente, continuando a riempire strade, marciapiedi, cantine e scantinati. A Ponte Lambro, i gruppi elettrogeni dei pompieri sono ancora attivi per garantire energia elettrica a edifici ancora senza corrente.

Nonostante un miglioramento della situazione nei quartieri settentrionali come Niguarda, nonché nei quartieri a Nord/Est e Sud/Est, tradizionalmente più colpiti dalle alluvioni, le forze dell’ordine mantengono alta la vigilanza soprattutto nell’hinterland, come a Gessate, dove molte persone sono ancora in difficoltà.

A Milano, alcune strade rimangono chiuse, tra cui il sottopasso in via Cogne, parte di via Rilke e via Turati nel centro città, a causa dei danni causati a un veicolo pubblico da una buca.

