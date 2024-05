Maltempo, primi fenomeni al Nord: temporale con grandine a Torino | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’alta pressione inizia scricchiolare al Nord, dove iniziano a formarsi rovesci o temporali sulle aree alpine, in estensione al Piemonte e alla Lombardia. Un temporale sta colpendo la zona di Torino, provocando anche grandine. Alla stazione di Torino Reiss Romoli, nella zona nord della città, sono caduti 14mm di pioggia, mentre la temperatura è crollata da una massima di +25°C a meno di +20°C.

Con il passare delle ore, rovesci e temporali andranno rinforzandosi al Nord, con il rischio di formazione di multicelle temporalesche in grado di provocare locali nubifragi, grandine fino a media taglia e raffiche di vento. Da stasera, infatti, arrivano i primi fenomeni di un peggioramento del tempo che si rivelerà più cattivo nei prossimi giorni.

Temporale con grandine a Caselle Torinese

