Maltempo, nuova perturbazione sull’Italia: temporali in atto al Nord | LIVE

Una nuova perturbazione determinerà oggi, 2 maggio, maltempo e instabilità quasi ovunque, con un’ulteriore calo delle temperature, che in molte regioni scenderanno al di sotto della media stagionale. La giornata è iniziata con maltempo in particolare al Nord, tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria, ma anche nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Al momento, dalla mezzanotte, si registrano punte di 70 mm in zona Montà a Padova, 69 mm a Santo Stefano di Magra (SP), 65 mm in zona Palestro a Padova, 61 mm a Caldogno (VI), 50 mm a Salcedo (VI) e 46 mm a Crespano del Grappa (TV).

Nel pomeriggio l’instabilità si estenderà anche al resto dell’Italia, compreso medio Adriatico, estremo Sud e Sicilia.

