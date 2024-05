Maltempo Piemonte, agricoltura in ginocchio: campi sommersi e colture devastate | FOTO

MeteoWeb

Forti temporali si sono abbattuti oggi sul Piemonte, in particolare sul Torinese, provocando nubifragi e violente grandinate. Gli accumuli di grandine sono stati tali, in alcune località, da lasciare le auto bloccate nelle strade e richiedere l’intervento degli spazzaneve per liberarle. Simili grandinate non potevano che avere effetti disastrosi anche sull’agricoltura. Tra le colture più colpite il grano, che proprio in questi giorni è in fioritura. “Si ripete il copione del 2023 – spiega il Presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici -. Quando abbiamo visto le grandinate sui nostri campi già nei mesi primaverili”.

Le immagini della gallery scorrevole in alto, mostrano i campi allagati o anche ricoperti di bianco come fosse neve. Gli effetti sono colture devastate e raccolto compromesso.

