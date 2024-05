Maltempo, forti temporali in Piemonte: Santena paralizzata dalla grandine, colpita anche Torino | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Diversi temporali, anche intensi, stanno colpendo la Pianura Padana, provocando nubifragi, grandine e raffiche di vento. Colpiti settori di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna: si tratta di fenomeni localizzati ma molto forti. Per il terzo giorno di fila, la città di Torino è stata colpita da un temporale. A causa del forte temporale in atto nella zona, molti voli in arrivo all’aeroporto Sandro Pertini di Torino-Caselle stanno subendo ritardi.

Tra le tante località del Torinese colpite dalla grandine segnaliamo Busignetto (frazione di Verolengo vicino a Chivasso), Beinasco, Busi, che è stata imbiancata dalla grandine, ma soprattutto Santena, dove la grandinata è stata talmente intensa da formare uno spesso strato di bianco al suolo, bloccando le auto sulle strade; la pioggia poi ha contribuito a creare allagamenti, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Nelle ultime 3 ore, sono caduti 19mm di pioggia a Lemie, 18mm a Santena, 16mm a Venaria, 14mm a Viù, 12mm a Poirino, 10mm a Caselle.

Forte grandinata a Cambiano, nel Torinese

La grandinata a Busignetto, nel Torinese

Le immagini della grandinata a Beinasco

Intensa grandinata si abbatte su Beinasco

Forte grandinata colpisce Beinasco

