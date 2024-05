Maltempo Piemonte, ancora tante neve sulle Alpi: Rifugio Gastaldi sommerso | FOTO

MeteoWeb

Tempo perturbato anche oggi in Piemonte, con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. La quota neve è in calo dai 1800-2000 metri di ieri ai 1600-1800 metri di oggi: quella appena trascorsa è stata infatti un’altra notte di abbondanti nevicate sulle Alpi piemontesi, in particolare tra Graie e Pennine. Al Rifugio Gastaldi (in alta val d’Ala, Valli di Lanzo, sopra Pian della Mussa, a 2.659 metri di quota) l’accumulo di neve fresca in circa 30 ore di nevicata sfiora il metro, mentre l’accumulo al suolo ha ormai raggiunto i 286 cm (dati Arpa).

