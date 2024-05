Maltempo Piemonte, ennesimo temporale a Torino: violenta grandinata imbianca la città | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Altra giornata di forti temporali in Piemonte e ancora colpita Torino, così come negli altri giorni di questa settimana. Un violentissimo temporale è in atto sul capoluogo del Piemonte, scaricando tanta pioggia e un’intensa grandinata che ha ricoperto tutto di bianco come fosse neve. In alcune zone, si registrano già oltre 60mm di pioggia con notevoli disagi per la popolazione. Segnalati anche allagamenti in zona Vallette. Le immagini a corredo dell’articolo sono incredibili.

Violento temporale con grandine causa allagamenti a Torino

Violenta grandinata a Torino

Torino imbiancata da una violenta grandinata

