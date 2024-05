Maltempo, piogge e temporali da Nord a Sud: 50mm nel Salernitano, allagamenti a Matera

MeteoWeb

Altra giornata di maltempo oggi sull’Italia, con piogge e temporali, localmente intensi, da Nord a Sud. Le piogge hanno colpito in particolare il Nord-Est, ma hanno interessato anche le regioni del Centro-Sud, soprattutto Marche, Abruzzo, basso Lazio, Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale. Si registrano locali allagamenti di strade e scantinanti nelle località più colpite.

Al Nord-Est, tra Veneto e Trentino, spiccano i 36mm di pioggia caduti a Bosco Chiesanuova e Valli del Pasubio, 35mm di Schio, 34mm a Verona, Caldogno, 33mm a Camporovere, 32mm ad Arzignano, 31mm ad Astico a Pedescala, 30mm a Montecchio Precalcino, Brogliano, 27mm a Breganze, 26mm a Peschiera del Garda, Tonezza del Cimone, 25mm ad Avio, Malo, ma anche 33mm a Bredazzane, frazione di Montichiari, nel Bresciano.

In Emilia Romagna, piogge e temporali hanno colpito particolarmente il Ferrarese, dove si sono formati anche due tornado. Tra i dati pluviometrici più importanti dell’area, segnaliamo: 44mm a Massa Fiscaglia, 31mm a Comacchio, 29mm a San Martino (Ferrara), 28mm a Ostellato, Bando, 22mm a Sant’Agostino, 21mm a Poggio Renatico, 20mm a Santa Maria Codifiume, 18mm a Malborghetto di Boara, Cocomaro di Focomorto.

Nelle Marche, si registrano picchi di 28mm ad Appignano, 26mm a Cingoli, 25mm a Filottrano, 22mm a Fiastra, 20mm a Fabriano, Acquasanta Terme, mentre in Abruzzo spiccano i 38mm di pioggia caduti a Cagnano Amiterno, nell’Aquilano. Nel vicino Lazio, segnaliamo 37mm a Sora e 16mm a Cassino, nel Frusinate.

Passando alle regioni del Sud, le regioni più colpite da piogge e temporali sono state Campania, Molise e Puglia, soprattutto nel sud della regione e al confine con la Basilicata. Tra i dati pluviometrici più rilevanti in queste tre regioni, segnaliamo: 50mm ad Alfano, 48mm a Torre Orsaia, 38mm a Latiano, 31mm a Lequile, Sanza, 33mm a San Pietro Avellana, 30mm a Postiglione, Campochiaro, 29mm a Bojano, Cisternino, 19mm a Lecce, Montano Antilia, Campagna, 17mm a Campoli del Monte Taburno.

Nel pomeriggio, una forte grandinata si è abbattuta sulla Valle Telesina, in provincia di Benevento, devastando le colture agricole e provocando disagi alla circolazione stradale.

Forti piogge hanno colpito anche Matera nel pomeriggio, costringendo i Vigili del Fuoco del comando provinciale ad effettuare numerosi interventi in varie zone della città a causa di allagamenti di strade e scantinati. In alcuni casi sono stati soccorsi anche automobilisti in difficoltà, come in via Cererie, al rione Piccianello, dove è intervenuta anche la Polizia Locale. Sono stati segnalati piccoli interventi anche nell’abitato di Marconia di Pisticci, sulla costa jonica lucana. Nelle zona di Matera, è stata immortalata anche una splendida Shelf Cloud, o nube a mensola (foto in alto).

