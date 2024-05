Maltempo Sardegna, grandinate nell’Oristanese: danni all’agricoltura | VIDEO

MeteoWeb

Coldiretti Oristano lancia l’allarme per una grandinata che oggi ha creato gravi danni alle colture in Sardegna. Gli effetti più pesanti si sono registrati sui vigneti e le zone più colpite stasera sono state quelle di Cuglieri, Allai, Riola, Nurachi, Baratili San Pietro, Ollastra. Nelle ore precedenti, il maltempo aveva creato problemi anche a Santu Lussurgiu e Villaurbana.

“Siamo profondamente preoccupati per le ondate di maltempo che si stanno abbattendo sull’isola e sul nostro territorio – commentano il Presidente e il direttore di Coldiretti Oristano, Paolo Corrias ed Emanuele Spanó -. È già in corso la stima dei danni che potranno essere definiti meglio nelle prossime ore ma emergono chiaramente i gravi impatti che questi fenomeni hanno sul settore agricolo dell’Oristanese e dell’isola, già duramente colpito negli ultimi anni dai cambiamenti climatici. La situazione attuale richiede un’approfondita riflessione su come affrontare questa nuova realtà climatica è essenziale sviluppare politiche di sostegno mirate per i coltivatori e gli allevatori dell’isola, che si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse nella gestione delle loro attività”.

Grandinata ad Allai, nell'Oristanese

