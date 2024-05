Maltempo, violento temporale pomeridiano su Roma: nubifragi e -10°C in pochi minuti, caos sul GRA

MeteoWeb

Un fortissimo temporale sta colpendo Roma nel pomeriggio di oggi, in particolare la zona sud della città fino al litorale. Il temporale, che è ben visibile dai satelliti, è davvero molto intenso, tanto da aver scaricato 20mm di pioggia in pochi minuti. I Castelli Romani sono sotto la tormenta, al punto che la temperatura crollata da +26°C a +15°C. Si registra anche un’elevata l’attività elettrica, associata a rovesci localmente di grandine. Alla base del temporale, è stata immortalata una maestosa Shelf Cloud (o nube a mensola).

Il forte acquazzone sta provocando anche disagi alla circolazione: è tutto fermo sul Grande Raccordo Anulare, con migliaia di macchine con i motori spenti. Inoltre, l’intensa pioggia che si è abbattuta sul Foro Italico, dove sono in corso gli Internazionali di tennis, ha causato l’interruzione delle partite.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.