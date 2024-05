Maltempo, temporali e grandine al Nord: tornado in Lombardia e Veneto | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La giornata continua all’insegna del maltempo sull’Italia. In particolare, un’intensa linea temporalesca è in atto in Veneto, tra Veronese occidentale, Padovano e Vicentino in moto verso nord. Sulla zona, si segnalano nubifragi, grandine e raffiche di vento. Viene segnalato anche un tornado a Montagnana, in provincia di Padova, colpita anche da una grandinata, intensa ma per fortuna con chicchi di piccole dimensioni.

La provincia di Padova è una delle più colpite dalle piogge oggi. Dalla mezzanotte, infatti, sono caduti finora: 88mm a Padova – Montà, 53mm a Campodarsego, 52mm a Mestrino. Nel Vicentino, segnaliamo 89mm a Caldogno, 70mm a Salcedo, 66mm a Malo, 64mm a Lusiana, 63mm a Schio, 62mm ad Arsiero. Nel Trevigiano, segnaliamo invece 82mm a Fregona, 71mm a Combai, 67mm al Monte Cesen, 63mm ad Arapè, 60mm a Cison di Valmarino, 55mm a Follina.

Tornado anche in Lombardia

Un tornado si è formato anche nella zona di Robbio, in provincia di Pavia. Nelle immagini a corredo dell’articolo si possono vedere alcuni detriti vorticare ma per fortuna non sono stati registrati danni rilevanti.

Le immagini del tornado a Robbio, nel Pavese

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.