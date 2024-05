Maltempo, i temporali pomeridiani di oggi al Sud: nubifragi in Calabria, altre piogge scaccia-siccità in Sicilia

MeteoWeb

Forti temporali pomeridiani hanno interessato nelle ore centrali della giornata odierna il Sud Italia, come ampiamente previsto nei bollettini meteo. In Sicilia abbiamo avuto forti piogge scaccia-siccità: dove ha piovuto, è stato il quarto giorno di pioggia consecutivo, con fenomeni localmente intensi sugli Iblei, sull’Etna e nelle zone interne della Sicilia centro-orientale, proprio le più colpite dalla siccità degli ultimi mesi.

In poche ore, oggi sono caduti 20mm di pioggia a Casa Cappellani, 15mm alla Diga Santa Rosalia, 13mm a Milingiana Sottana, 12mm a Borgo Pietro Lupo, 9mm al Rifugio Sapienza (Etna), 8mm a Enna e a Cannizzara, 7mm al Rifugio Citelli (Etna), 6mm a Mineo, Frigintini, San Corrado di Fuori e Contrada Paradiso, 5mm a Modica, 4mm a Giarre, Cassaro e Vanasco, 2mm a Nunziata di Mascali, Riesi, Rosolini e Monterosso Almo, 1mm a Caltagirone.

Tra Calabria e Basilicata abbiamo avuto nubifragi localmente ancor più intensi su Pollino e Sila, con veri e propri diluvi (uno ha colpito Catanzaro tra tarda mattinata e primo pomeriggio). Sono caduti 28mm di pioggia a Mannelli, 20mm a Sant’Elia di Catanzaro, 11mm a Soverato, 8mm a Simeri Crichi, 2mm a Spezzano Albanese e Castelluccio Inferiore.

