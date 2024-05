Maltempo Trentino: domani riapre la statale 350 di Val d’Astico

MeteoWeb

Alle 7 di domani, venerdì 3 maggio, riaprirà nuovamente al traffico la statale 350 di Val d’Astico, la porta di collegamento tra Trentino e provincia di Vicenza. La strada era stata chiusa ieri in via precauzionale a causa del maltempo e dei ripetuti crolli che si sono verificati negli ultimi mesi nel tratto compreso tra la località Buse e il confine provinciale. Oggi il Servizio gestione strade della Provincia ha dato l’ok alla ripresa della circolazione a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici del Servizio geologico e in considerazione del miglioramento previsto dal punto di vista meteorologico. In contemporanea, riprenderanno le lavorazioni di ripristino e messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante la sede stradale.

