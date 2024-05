Maltempo Veneto, allarme a Camposampiero: “non tiene l’argine riparato sul Muson dei Sassi”

MeteoWeb

Allarme a Rustega di Camposampiero (Padova) dove la Polizia locale sta chiudendo tutte le strade lungo il Muson dei Sassi. L’argine rotto e riparato la settimana scorsa si è riaperto. “A causa dell’innalzarsi del livello dell’acqua del Muson dei Sassi, sta filtrando acqua al livello della rottura del 17 maggio. Tutti coloro che sono stati interessati dall’allagamento si mettano in sicurezza ai piani più alti. Portino in sicurezza quello che è ai piani bassi”, comunica sui social il sindaco di Camposampiero Katia Maccarrone. Il sindaco comunica, inoltre che “la piena del Muson dei Sassi passerà verso le 18.30 – 19.00. Si chiede massima prudenza. Non sostare nei seminterrati. Preferire i piani alti. Mettere in sicurezza ciò che di importante si trova ai piani bassi. Spostare le auto per chi è vicino agli argini. Non stare sugli argini. Limitare gli spostamenti”.

