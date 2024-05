Maltempo Veneto, diluvio sulle Prealpi: canali e rii esondati nel Veronese e nel Trevigiano | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo si sta abbattendo con ferocia sul Veneto. La zona più colpita dalle piogge è quella delle Prealpi, soprattutto quelle vicentine, dove si superano anche i 150mm di accumulo pluviometrico giornaliero, nelle stesse aree già colpite da analoghe piogge alluvionali la scorsa settimana. Tra i dati pluviometrici più rilevanti segnaliamo: 168mm a Castana, 154mm a Valli del Pasubio, 147mm a Costalunga, 138mm a Santa Trinità (Schio), 130mm a Recoaro Terme, 125mm a San Bortolo, 123mm a Salcedo, 119mm ad Arsiero, 109mm a Solagna, 101mm a Bassano del Grappa, Conco, 105mm ad Asiago, Gallio, 97mm a Pianezze, Mussolente, 90mm a Erbezzo.

Queste piogge intense stanno aumentando i livelli dei corsi d’acqua, provocando esondazioni ed allagamenti. La Polizia urbana di Verona comunica che è esondato un canale a Peri (frazione di Dolcè), nel Veronese. Per questa ragione l’Anas sta per chiudere la statale 12. I Vigili del Fuoco stanno intervenendo con squadre di Bardolino e Verona con personale soccorritore fluviale alluvionale.

Sono più di 30 gli interventi già effettuati dai Vigili del Fuoco per allagamenti e danni d’acqua causati per il maltempo che sta interessando il Veneto dal pomeriggio di ieri. Le zone più interessate dalla nuova perturbazione sono le province di Verona, Vicenza e Treviso.

Diversi torrenti sono esondati anche nel Trevigiano. Il centro di Ca’ Rainati è bloccato, con le strade chiuse, a causa dell’esondazione di un torrente che ha riversato circa 20cm d’acqua e fango in strada. Ad Asolo sud, frazione di Villa d’Asolo, i fossati stanno esondando uno dietro l’altro. Le strade sono quindi piene d’acqua. Anche a San Zenone degli Ezzelini è esondato un torrente, allagando via Valli. A Fonte, è esondato il torrente Rù, le cui acque hanno allagato anche la Chiesetta di Santa Margherita. La situazione sulle strade del Trevigiano è molto complicata, motivo per cui è sconsigliato mettersi in viaggio, se non per estrema necessità.

Torrente esondato a Ca' Rainati, nel Trevigiano

Esondato un torrente a San Zenone degli Ezzelini, nel Trevigiano

Chiesetta di Santa Margherita allagata dall’acqua del torrente Rù a Fonte (TV)

