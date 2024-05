Maltempo, piogge record in Veneto: unità di crisi aperta e stato di emergenza. La situazione

MeteoWeb

Unità di crisi aperta per il maltempo e dichiarazione dello stato di emergenza in Veneto, con l’avvio della procedura dei rimborsi e di accesso ai fondi nazionali. Lo ha deciso il Presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo l’ondata di maltempo che da ieri interessa la regione, colpendo inizialmente la bassa Padovana e poi il resto del Veneto, soprattutto il Vicentino e Veronese. Non si segnalano vittime o situazioni di particolare gravità.

Nella serata di ieri, ha reso noto Zaia, sono stati aperti tutti i sei bacini di laminazione per le piene tra il Vicentino e il Veronese, che si sono riempiti per metà “e hanno evitato il disastro, specie a Vicenza. Il sistema idraulico ha funzionato ancora una volta”. “Non abbiamo memoria di un evento così a maggio – ha sottolineato Zaia – Siamo in oggettiva difficoltà”.

Piogge record in Veneto: 230mm in sei ore nel Vicentino

“I 230mm di pioggia caduti in sei ore a Velo d’Astico (Vicenza) è un fenomeno che si presenta in media una volta ogni 300 anni, ma questo non significa che dovremmo attendere altrettanto per vederlo ripetersi. Potrebbe ricapitare perfino il prossimo anno, anche se la probabilità è bassa. Il cambiamento climatico lo renderà un evento purtroppo sempre più frequente. Anche i 70mm caduti in 30 minuti in altre zone del Veneto, è roba che capita in media ogni 200 anni”. A dirlo è il Professore Marco Marani del Dipartimento Icea dell’Università di Padova e direttore del Centro studi sugli impatti dei cambiamenti climatici con sede a Rovigo, in relazione ai primi risultati di alcune rilevazioni su modelli statistici effettuate nell’immediatezza dell’evento meteo delle scorse ore in Veneto. Il centro collabora attivamente allo sviluppo di modelli, anche previsionali, con l’Arpav.

“L’ondata di maltempo che sta mettendo in difficoltà tutto il Veneto ha scaricato anche sulla città di Padova quantitativi eccezionali. Questa notte sono scesi mediamente quasi 90mm nelle 3 ore più intense causando innalzamenti e allagamenti diffusi”, afferma in una nota il vicesindaco di Padova, Andrea Micalizzi. “Tutte le squadre sono operative e stanno gestendo moltissime chiamate. In alcune zone della città manca la corrente per guasti agli impianti o in via precauzionale. Anche la situazione dei fiumi è di emergenza. Il Bacchiglione ha superato la quota dei 6m a Vicenza, quindi siamo in attesa di un passaggio della piena su Padova che oltre tutto tiene alti i livelli di canali e fossi e mette quindi in difficoltà la rete di deflusso locale”, ha continuato.

“Il Bacchiglione presenta i livelli del 2010 e la piena è prevista domani. Per motivi di sicurezza le scuole di Bovolenta resteranno chiuse venerdì 17 e sabato 18 maggio”, ha comunicato il Comune di Bovolenta, nel Padovano.

Stato di Allarme a Vicenza

La Città di Vicenza ha diramato lo Stato di Allarme: “per emergenze chiamare il numero 0444 545311 della centrale operativa della Polizia”. Con un sms il Comune ha invitato tutti i cittadini a “spostare automobili e beni da interrati e piano terra lungo l’asta Bacchiglione e Retrone e in tutte le zone a rischio allagamenti”.

Secondo gli aggiornamenti che arrivano dal Coc di Vicenza, nella zona di Ponte di Debba è confermata una vasta area allagata. I volontari di Protezione Civile comunale in queste ore stanno svuotando garage e scantinati nella zona di via Sansigoli, via Cappellari e via Rodolfi. Stessa cosa, con una squadra della Protezione Civile giunta a supporto da Lonigo e la Protezione Civile Ana, in viale d’Alviano, via Medici, alle Barche, alle scuole delle Dame Inglesi e Malfermoni, per l’allagamento seguito al crollo del muro di recinzione che ha provocato una breccia lungo il Bacchiglione. In via Sardegna sono state evidenziate criticità lungo un fosso di guardia.

Per le scuole, in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale, è stato valutato che le superiore serali stasera saranno regolarmente aperte. E al momento è confermata l’apertura di domani. Rispetto alle fragilità sociali, in collaborazione con Croce rossa italiana in caso di necessità si è pronti ad allestire posti letto; sono stati inoltre preallertati il servizio pasti a domicilio e l’assistenza domiciliare. Prosegue poi la distribuzione dei sacchi di sabbia: da ieri sera quelli consegnati sono 3.500. Due idrovore sono state fornite dalla Protezione Civile regionale: una è stata posizionata a Ca’ Tosate, la seconda è in arrivo in zona Stadio a supporto delle tre idrovore di Viacqua. Ma dal Comune si ricorda anche e soprattutto che la previsione per le prossime ore indica ancora tempo perturbato, con precipitazioni intense in un’area vasta che potrebbe interessare anche Vicenza.

La Provincia di Vicenza, invece, segnala sul proprio sito che l’abbondante pioggia di ieri, ha creato nelle strade a causa di allagamenti e frane.

