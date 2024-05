Meteo Aosta, le previsioni per domani domenica 12 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 12 Maggio ad Aosta indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili e instabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 74% e il 96%. Le temperature si manterranno intorno ai +16°C, con una leggera percezione di fresco dovuta alla presenza di venti leggeri provenienti dall’Est – Sud Est.

Man mano che la mattina avanza, la situazione meteorologica peggiorerà, con l’arrivo di piogge leggere intorno alle 9:00, che si intensificheranno fino a diventare piogge moderate nel pomeriggio. Le precipitazioni saranno accompagnate da un aumento della velocità del vento, che potrà raggiungere i 11,8km/h con raffiche di vento leggere.

Nel pomeriggio, le piogge moderate continueranno a interessare la zona di Aosta, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +19°C, ma la percezione di fresco sarà accentuata dalla pioggia e dai venti provenienti dall’Est – Sud Est.

La situazione non migliorerà in serata, con piogge leggere che continueranno a interessare la regione. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con temperature che si manterranno intorno ai +15°C. I venti provenienti dall’Est contribuiranno a mantenere un clima umido e fresco.

In base alle previsioni attuali, la tendenza per i prossimi giorni ad Aosta sembra confermare un’instabilità meteorologica, con possibili piogge e temperature che si manterranno fresche. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 12 Maggio a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.6° perc. +14.6° Assenti 1.9 O max 2.3 Ponente 94 % 1020 hPa 4 cielo coperto +15.1° perc. +15.1° Assenti 1.6 SO max 1.9 Libeccio 90 % 1018 hPa 7 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° Assenti 4.5 ESE max 3.8 Scirocco 81 % 1018 hPa 10 pioggia leggera +22.4° perc. +22.1° 0.15 mm 7.5 ESE max 5.4 Scirocco 54 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +22.5° perc. +22.3° 0.61 mm 11.8 ESE max 8.4 Scirocco 57 % 1014 hPa 16 pioggia moderata +17.8° perc. +17.9° 1.88 mm 5.5 ESE max 7.1 Scirocco 86 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.37 mm 5.5 E max 8.1 Levante 92 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +14.5° perc. +14.4° 0.15 mm 2 ESE max 2.3 Scirocco 93 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 20:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.