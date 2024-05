Meteo Aosta, le previsioni per domani martedì 14 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 14 Maggio ad Aosta prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto con piogge intermittenti. La temperatura massima sarà di 15,2°C con una percezione di 15°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 3km/h e i 10,7km/h, proveniente prevalentemente da Est – Sud Est. L’umidità si manterrà alta, intorno al 87% al mattino, per poi salire fino al 98% durante la sera. Le precipitazioni saranno presenti per gran parte della giornata, con un picco di 1.58mm di pioggia moderata previsto per le ore serali.

Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo coperto con una copertura nuvolosa intorno al 90% e temperature che si aggireranno intorno ai 13-14°C. A partire dalle 09:00, è prevista pioggia leggera che continuerà per gran parte della mattinata, con un’intensità di 0.13mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non miglioreranno, con piogge che diventeranno più intense. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con un’umidità che raggiungerà il 95%. Le precipitazioni saranno più consistenti rispetto al mattino, con un picco di 0.69mm di pioggia leggera previsto per le ore pomeridiane.

La situazione non cambierà in serata, con piogge che continueranno a interessare la zona di Aosta. Le temperature si attesteranno intorno ai 12-13°C, con un’umidità che raggiungerà il 98%. Le precipitazioni saranno costanti, con un’accumulo di 0.69mm di pioggia leggera previsto per le ore notturne.

In base alle previsioni attuali, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di munirsi di abbigliamento adeguato per affrontare la pioggia. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo per i prossimi giorni ad Aosta.

Tutti i dati meteo di Martedì 14 Maggio a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.8° perc. +12.6° prob. 4 % 3.6 E max 5.7 Levante 94 % 1012 hPa 4 cielo coperto +12.4° perc. +12.2° prob. 20 % 3.4 NE max 5.3 Grecale 97 % 1011 hPa 7 cielo coperto +14.8° perc. +14.6° prob. 31 % 6.8 E max 9.2 Levante 85 % 1010 hPa 10 cielo coperto +14.3° perc. +14.1° prob. 40 % 10.8 ESE max 12.9 Scirocco 88 % 1010 hPa 13 pioggia leggera +15.1° perc. +14.9° 0.52 mm 8.6 ESE max 11.7 Scirocco 85 % 1010 hPa 16 pioggia leggera +13.6° perc. +13.5° 0.44 mm 9.1 ESE max 13.4 Scirocco 96 % 1009 hPa 19 pioggia leggera +12.5° perc. +12.3° 0.8 mm 6.4 ESE max 10.5 Scirocco 98 % 1010 hPa 22 pioggia moderata +11.7° perc. +11.5° 1.29 mm 6.7 ESE max 10.3 Scirocco 98 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 20:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.