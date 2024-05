Meteo Giro d’Italia: oggi sole pieno a Torino, ma attenzione a domani ad Oropa

MeteoWeb

Inizia oggi a Torino il 107° Giro d’Italia, nel giorno del 75° anniversario della tragedia del Grande Toro di Superga. Nel capoluogo del Piemonte è una splendida giornata di sole, dopo un lungo periodo di maltempo: anche Madre Natura ha voluto celebrare nel modo migliore questa giornata storica. Il cielo è azzurro, l’aria tersa e limpida, la temperatura in aumento verso valori tiepidi dopo una minima di +8,5°C. Al momento abbiamo +14,5°C ma nel primo pomeriggio, quando il Giro partirà alle 13:50 da Venaria Reale, saremo oltre i +21°C.

La tappa di oggi si correrà tutta intorno Torino con un circuito finale che prevede il passaggio sul Colle della Maddalena che sarà un trampolino di lancio per la vittoria di tappa, e quindi per la prima maglia rosa.

Attenzione, però, alla seconda tappa in programma domani da San Francesco al Campo al Santuario di Oropa: è il primo arrivo in salita, subito, su una salita vera con una pendenza media del 6,2% per 11.8km, che aumenta alla pendenza media del 7,9% negli ultimi 5 chilometri, e stavolta è probabile che ci siano piogge e temporali proprio nella zona finale del percorso, nel pomeriggio di domani, in una tappa in cui inevitabilmente saranno subito protagonisti gli uomini di classifica: l’attesissimo campione sloveno Tadej Pogacar, per la prima volta al Giro, i principali rivali Garaint Thomas, Romain Bardet e il siciliano Damiano Caruso, unica speranza per l’Italia.

Ancor più brutte le previsioni per la prossima settimana: le tappe del Centro Italia saranno flagellate dal forte maltempo. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

