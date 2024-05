Meteo Lavello, le previsioni per domani giovedì 16 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Lavello per Giovedì 16 Maggio prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 60-80%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20-25°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Est. C’è una probabilità di piogge leggere durante le prime ore del giorno, quindi è consigliabile prestare attenzione e munirsi di un ombrello.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole e si presenterà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature saliranno fino a toccare i 30°C, con una brezza leggera che soffierà da Est – Sud Est. Non sono previste precipitazioni, quindi sarà una buona occasione per godersi il sole e le temperature gradevoli.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con nubi sparse che copriranno il cielo per circa il 70-80%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 15-20°C, con una brezza proveniente dal Sud – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile coprirsi per evitare sbalzi di temperatura.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 16 Maggio a Lavello indicano una giornata con condizioni variabili, con possibili piogge leggere al mattino seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature saranno gradevoli, con un aumento delle massime nel pomeriggio. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti improvvisi e di prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16° perc. +15.8° prob. 8 % 9.3 S max 11.6 Ostro 84 % 1009 hPa 3 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° prob. 35 % 7.9 S max 9.4 Ostro 78 % 1009 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° prob. 23 % 11.9 SE max 15.8 Scirocco 67 % 1008 hPa 9 nubi sparse +24.8° perc. +24.7° prob. 5 % 14.2 ESE max 15.2 Scirocco 52 % 1007 hPa 12 nubi sparse +29.2° perc. +28.8° Assenti 12 E max 16.8 Levante 40 % 1005 hPa 15 cielo sereno +29.3° perc. +29° Assenti 12.4 SE max 15.3 Scirocco 41 % 1004 hPa 18 cielo sereno +22.3° perc. +22.2° Assenti 6.4 SO max 13.6 Libeccio 63 % 1004 hPa 21 nubi sparse +16.9° perc. +16.7° Assenti 10.4 SSO max 12.3 Libeccio 80 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 05:35 e tramonta alle ore 20:11

