Previsioni Meteo Lombardia: al via domani nuova fase di forte maltempo

“Una depressione centrata sul Golfo di Biscaglia convoglia sulla Lombardia flusso sudoccidentale con intermittente accentuazione dell’instabilità associata al ciclo diurno e ad effetti orografici. Da lunedì il minimo si avvicina al Nord Italia producendo condizioni perturbate su tutta la regione in presenza di flusso relativamente caldo meridionale: lunedì precipitazioni dapprima irregolari sparse, poi diffuse dalla sera; tra martedì e giovedì diffuse, da moderate a localmente forti martedì, poi da deboli a localmente moderate ed intermittenti“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella notte cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti sui settori meridionali; al mattino variabile; dal pomeriggio copertura in progressivo e generale aumento fino a cielo coperto ovunque dal tardo pomeriggio.

Precipitazioni: nella notte possibili rovesci o temporali sparsi sui settori meridionali; al mattino assenti oppure isolate ed intermittenti di debole intensità, in irregolare intensificazione ed estensione dal pomeriggio, dapprima sui rilievi e poi in modo esteso a partire da sud. Neve oltre 2600-2800 metri.

Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime intorno a 14 °C, massime intorno a 25 °C.

Zero termico: nel corso della giornata in salita da 2800-3200 a 3100-3500 metri.

Venti: in pianura da deboli a moderati orientali, in montagna moderati meridionali; in quota in progressivo rinforzo da sud dal pomeriggio.

