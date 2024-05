Meteo Padova, le previsioni per domani martedì 7 maggio

MeteoWeb

Martedì 7 Maggio a Padova si prevedono condizioni meteorologiche mutevoli con precipitazioni durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori compresi tra i +13,2°C e i +17,5°C. La copertura nuvolosa sarà prevalente, con cielo coperto o nubi sparse per gran parte della giornata.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, sono attese piogge leggere che si intensificheranno fino a diventare moderate verso le 08:00. Le precipitazioni continueranno a caratterizzare la mattinata, con piogge leggere che si protrarranno fino alle 11:00. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le piogge si attenueranno diventando più leggere, ma il cielo rimarrà coperto con possibilità di pioviggine fino alle 16:00. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +17°C.

In serata, la copertura nuvolosa rimarrà alta con cielo coperto per tutta la notte. Le precipitazioni diminuiranno di intensità, con solo probabilità di pioggia leggera fino alle 17:00. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +13°C.

In conclusione, per i prossimi giorni a Padova si prevedono condizioni meteorologiche instabili con possibili precipitazioni e temperature che si manterranno nella media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo e di munirsi di un ombrello per affrontare eventuali piogge.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.1° perc. +13.8° Assenti 7.1 NNE max 13.8 Grecale 85 % 1012 hPa 3 cielo coperto +13.9° perc. +13.6° Assenti 2.2 NNE max 5.5 Grecale 85 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +14.8° perc. +14.5° 0.35 mm 3.4 O max 5.6 Ponente 82 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +14.7° perc. +14.6° 0.71 mm 2.8 SO max 5.9 Libeccio 89 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +17.5° perc. +17.1° 0.18 mm 6.4 SE max 6.9 Scirocco 71 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +16.9° perc. +16.6° 0.13 mm 10.5 ENE max 10.5 Grecale 77 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15.1° perc. +14.9° prob. 51 % 10 NE max 17.3 Grecale 87 % 1013 hPa 21 cielo coperto +13.4° perc. +13.2° prob. 22 % 6.9 NE max 7.8 Grecale 92 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:29

