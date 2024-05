Meteo Treviso, le previsioni per domani domenica 5 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 5 Maggio a Treviso prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni sotto forma di piogge leggere che si protrarranno fino alla sera.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai +18,9°C, con una percezione di calore di +18,6°C. Il vento soffierà da sud a una velocità di 5km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con l’arrivo di piogge leggere. La temperatura massima prevista sarà di +21°C, con una percezione di calore di +20,6°C. Il vento aumenterà la sua intensità, soffiando da sud-sud ovest a una velocità di 15km/h. L’umidità si manterrà intorno al 57% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Durante la sera, il cielo si presenterà nuvoloso con una probabilità di piogge leggere del 7%. Le temperature si abbasseranno, con valori intorno ai +15,4°C, e una percezione di calore di +15,1°C. Il vento sarà sempre da sud, con una velocità di 8,6km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 81% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1015hPa.

In conclusione, Domenica 5 Maggio a Treviso sarà caratterizzata da una mattinata soleggiata seguita da piogge leggere nel pomeriggio e una serata nuvolosa. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di un ombrello nel corso della giornata. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Treviso per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 5 Maggio a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.8° perc. +13.4° Assenti 3.1 NO max 3.7 Maestrale 81 % 1015 hPa 3 poche nuvole +12.5° perc. +12° Assenti 4.7 NNE max 5.4 Grecale 85 % 1015 hPa 6 poche nuvole +14.8° perc. +14.4° Assenti 4.1 NNE max 5 Grecale 78 % 1015 hPa 9 poche nuvole +18.9° perc. +18.6° Assenti 5 S max 6.1 Ostro 67 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +20.8° perc. +20.5° 0.29 mm 11.4 SSO max 12.8 Libeccio 58 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +20.6° perc. +20.2° 0.19 mm 13 SSO max 15.6 Libeccio 58 % 1013 hPa 18 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° prob. 53 % 8 SSO max 8.7 Libeccio 73 % 1014 hPa 21 poche nuvole +15° perc. +14.6° prob. 11 % 5.5 S max 6.6 Ostro 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.