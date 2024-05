Missioni: Fratoianni, ‘in aula ennesimo passaggio burocratico, desolante’

MeteoWeb

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Fatemelo dire: oggi abbiamo avuto l’ennesima discussione burocratica sul rinnovo, il rifinanziamento e la proroga delle nostre molteplici e, tra loro, molto diverse missioni internazionali. E questo è francamente, desolante”. Lo afferma Nicola Fratoianni dell?Alleanza Verdi Sinistra intervenendo nell?Aula di Montecitorio sul rifinanziamento delle missioni internazionali.

“Certo, questa volta, è bene darne atto al governo, è stato fatto – prosegue il leader di SI – un piccolo anticipo, siamo nei primi giorni di maggio, mentre, di solito, questa discussione si colloca nei primi giorni di luglio, dunque due mesi di vantaggio. Eppure, ancora una volta, questo modo di discutere delle missioni internazionali è anche uno schiaffo al Parlamento. Vorrei capire una cosa in modo semplice, e vorrei che qualcuno prima o poi mi rispondesse, che discutiamo a fare? In questi quattro mesi queste missioni sono andate avanti e abbiamo già speso le risorse di cui stiamo discutendo. Non è accettabile. Deve finire – conclude Fratoianni – questo sconcio nei confronti del Parlamento”.

