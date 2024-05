NASA, i problemi allo scudo termico di Orion minacciano la tabella di marcia del programma Artemis

MeteoWeb

Il programma lunare della NASA ha ancora del lavoro da fare prima di poter riportare l’uomo sulla superficie della Luna. Mercoledì 1 maggio, l’Office of Inspector General (OIG) dell’agenzia ha pubblicato un rapporto intitolato “La preparazione della NASA per la missione con equipaggio Artemis 2 in orbita lunare”, che mira a determinare quanto la NASA sia pronta a lanciare la sua missione lunare Artemis 2, attualmente prevista per la fine del 2025. L’OIG scrive che il volo di prova Artemis 1 della capsula Orion “ha rivelato anomalie nello scudo termico Orion, nei bulloni di separazione e nella distribuzione dell’energia che pongono rischi significativi per la sicurezza dell’equipaggio”.

La risoluzione di queste anomalie – aggiunge il rapporto – è tra i fattori più significativi che influiscono sulla preparazione della NASA per Artemis 2. Il rapporto afferma che la NASA ha scoperto che oltre 100 aree sullo scudo termico di Orion – dove il materiale termico protegge la capsula dal calore del rientro – si sono consumate “in modo diverso dal previsto” durante il rientro della capsula nell’atmosfera terrestre.

Un video pubblicato dall’agenzia nel dicembre 2023, infatti, mostrava chiaramente il materiale carbonizzato dello scudo termico che volava via dal veicolo spaziale mentre rientrava nell’atmosfera alla fine della missione Artemis 1. Parte di quel materiale è stato anche visto brevemente attaccato ai finestrini di Orion mentre la capsula scendeva dallo spazio all’Oceano Pacifico, a ovest della Bassa California.

In una teleconferenza del 9 gennaio 2024 che annunciava ritardi nella tabella di marcia del programma Artemis, Amit Kshatriya, vice amministratore associato del programma Moon to Mars della NASA, ha affrontato direttamente questo particolare problema dello scudo termico. “Abbiamo notato la recessione non nominale di alcuni carboncini staccatisi dallo scudo termico, cosa che non ci aspettavamo“, ha detto Kshatriya durante il briefing. “Ora, questo scudo termico è un materiale ablativo – dovrebbe carbonizzare – ma non è quello che ci aspettavamo, con alcuni pezzi di quel materiale carbonizzato che sarebbero stati liberati dal veicolo”.

La NASA sta già apportando modifiche allo scudo termico per contribuire a mitigare il problema della carbonizzazione. Inoltre, l’agenzia sta modificando il modo in cui fissa la capsula dell’equipaggio della navicella al suo modulo di servizio, sperando di mitigare la fusione indesiderata attorno ai bulloni.

Anomalie nel sistema elettrico

Il rapporto dell’OIG cita anche anomalie nel sistema elettrico di Orion che influenzano il modo in cui l’energia viene distribuita all’interno della capsula. La NASA ritiene che le radiazioni abbiano causato queste anomalie; pertanto, l’agenzia sta sviluppando “soluzioni operative”, sebbene il rapporto dell’OIG aggiunga che, senza un cambiamento permanente nell’hardware elettrico del veicolo spaziale, esiste un “rischio crescente che ulteriori anomalie nella distribuzione dell’energia possano portare a una perdita di ridondanza, alimentazione inadeguata e potenziale perdita di propulsione e pressurizzazione del veicolo”.

Altri problemi per Orion

Ulteriori problemi citati nel rapporto includono una perdita di comunicazione di 4,5 ore avvenuta durante un’interruzione di una delle strutture della Deep Space Network della NASA, nonché danni imprevisti al lanciatore mobile Artemis 1 durante il lancio. Quest’ultimo costerà alla NASA oltre 5 volte di più del previsto, per un totale di 26 milioni di dollari.

Tempo di agire per la NASA

La NASA ha ancora più di un anno per decidere come affrontare le questioni citate nel rapporto dell’OIG. Tuttavia, come spiega il rapporto, anche se si stanno facendo progressi, “i test di verifica e validazione per alcuni di questi aggiornamenti e modifiche stanno richiedendo più tempo del previsto“. Secondo la raccomandazione dell’OIG, l’agenzia dovrebbe monitorare attentamente l’hardware di Artemis 2 man mano che viene sviluppato e testato per evitare di mettere a rischio l’equipaggio della missione.

Artemis 2 è attualmente prevista per settembre 2025, dopo essere stato ritardata rispetto alla data di lancio originale di novembre 2024. Il rinvio è stato deciso per concedere più tempo per garantire che tutto l’hardware fosse sicuro per l’equipaggio in vista della missione pianificata attorno alla Luna e ritorno.

Questa nuova tabella di marcia significa che probabilmente gli astronauti della NASA non torneranno sulla superficie lunare fino a settembre 2026 con Artemis 3. Tuttavia, i ritardi nello sviluppo e nel test dello Human Landing System di SpaceX, che traghetterà gli astronauti da e verso la superficie lunare, potrebbero ritardare ulteriormente questa data.

