Nucleare: Open Gate, record di adesioni per visitare centrali in dismissione

MeteoWeb

Si sono chiuse con il record di adesioni le iscrizioni per partecipare alla quarta edizione di Open Gate, l’evento con cui Sogin apre al pubblico, nel prossimo fine settimana dell’11 e 12 maggio, le centrali nucleari in dismissione di Trino (VC), Caorso (PC), Latina e Garigliano (CE) e per la prima volta l’impianto Itrec di Rotondella (MT). Open Gate 2024 registra complessivamente oltre 5.000 adesioni: 3.354 partecipanti attesi e 1.744 iscritti ad una specifica mailing list per essere informati sulle prossime iniziative analoghe.

L’evento si svolge sotto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e sarà un appuntamento plastic free, confermando l’impegno di Sogin per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Sogin è pronta ad accogliere i visitatori della quarta edizione di OpenGate con due percorsi di visita: “zona controllata” e “area industriale”, per le centrali di Trino, Caorso, Garigliano e per l’impianto Itrec di Rotondella, mentre per Latina è programmato un solo percorso, “area industriale”.

Nei tour, i tecnici Sogin faranno ripercorrere i luoghi che rappresentano un pezzo di storia industriale del nostro Paese e racconteranno il lavoro che svolgono ogni giorno, nel rispetto dei criteri di massima sicurezza, per terminare lo smantellamento degli impianti nucleari e gestire i rifiuti radioattivi, dal loro stoccaggio nei depositi temporanei alla sistemazione definitiva nel Deposito Nazionale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.